Incontro con l'autore "Dal buio nascono le stelle"

"Ricordati sempre della Tua Luce"

E' questo l'invito che l'autrice rivolge ad ogni lettore, attraverso questo libro autobiografico, perché possa intraprendere un proprio percorso di Rinascita.



Frutto di un profondo viaggio interiore scaturito da un evento difficile della sua Vita, si snoda il racconto di una Rinascita estesosi, poi, in una serie di riflessioni e domande.



Un libro realizzato per trasmettere una Luce di Speranza soprattutto nei momenti di "buio" perché possano nascere e brillare nuove Stelle.



L'incontro si svolgerà all'interno del parco di Ca' del SIle, splendido agriturismo che sorge lungo le sponde del fiume Sile, nel rispetto delle norme vigenti.



In caso di maltempo l'evento verrà rinviato



Ingresso libero su prenotazione

Messenger a Ester Stella Carbonetti

sms o Whatsapp al 329 8044105



Posti limitati



Presenta: Francesca Macina

Francesca Macina, barese di nascita, si laurea in scienze politiche nella sua città per poi intraprendere la carriera giornalistica e conseguire il titolo di giornalista professionista. Ha molto amato questa professione e l'ha praticata per diversi anni, sia nella carta stampata che nella testata regionale della Rai.

Nel 2004 decide di lasciare la professione attiva per dedicarsi allo sviluppo delle neonate società di famiglia a cui continua a donare le sue competenze ed il suo entusiasmo, occupandosi di relazioni aziendali e di benessere del personale. Ha approfondito il tema del benessere interiore, frutto di consapevolezza e di coerenza prima di tutto con se stessi, conseguendo la certificazione internazionale di " Teacher di laughter therapy" o " yoga della risata ". Ama la definizione " realizzatrice di sogni" attribuitale dell'Autrice del libro.





Autrice: Ester Stella Carbonetti

Fotografa, formatrice, ideatrice

di MOONLIGHT LUCE DI RINASCITA.

Nata in Abruzzo, cresce circondata dai boschi fino ai 20 anni, quando decide di trasferirsi a Treviso, Compiuti i 33 anni, a seguito di una grave malattia infiammatoria da cui guarisce grazie a un approccio integrato, intraprende un percorso di autoritratto che si rivela terapeutico e da cui nasce il progetto di Fotografia Alchemica “Moonlight Luce di Rinascita”, volto all’aiuto e al sostegno nei percorsi di consapevolezza di Sé.

Il 26 marzo 2020 si autopubblica "Dal buio nascono le Stelle, biografia di una Rinascita".