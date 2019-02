Incontro culturale "In quale harem hai imparato a danzare?"

Belly Moon presenta:



"IN QUALE HAREM HAI IMPARATO A DANZARE?"

Le misteriose origini della danza del ventre



Una serata di danze ed approfondimento culturale per conoscere meglio la danza del ventre.

Evento con il patrocinio della provincia di Treviso.





La danza del ventre è conosciuta principalmente per i suoi indiscussi benefici fisici, come forma di movimento. Ma è anche una danza che ha un enorme patrimonio culturale da scoprire.



In questo incontro, organizzato da BellyMoon a.s.d., ci sarà l'opportunità di ammirare le esibizioni di danza del ventre e di fare luce sulle origini arcaiche di questa forma d'arte, originaria del Medio Oriente.





Molti pensano che la danza del ventre sia nata negli harem, dove splendide donne seducevano lussuriosi sultani, con movenze sensuali ed esotiche. Altri credono che le sue radici più antiche possano affondare all'epoca dei Faraoni, e nelle arcane liturgie dedicate alle divinità dell'Antico Egitto. Altre ipotesi ancora la vedono collegata ai rituali della fertilità risalenti all'epoca del neolitico, al culto della Grande Madre.



Durante questo appuntamento faremo un viaggio attraverso le varie ipotesi collegate alla nascita della danza del ventre, e alle sue peculiari movenze.

Un incontro dedicato a chi pratica già, o desidera conoscere più da vicino, questa forma d'arte, ma anche a chi si interessa di Medio Oriente e alla sua storia.



L'atmosfera sarà resa calorosa e tipica ,grazie alla presenza del favoloso shop ROBE TURCHE, che ci immergerà in un'atmosfera magica grazie a luci, profumi e artigianato proveniente dal Vicino oriente.



All'incontro non può ovviamente mancare "l'ospite d'onore" di questa serata:

LA DANZA DEL VENTRE, con le ESIBIZIONI della scuola Belly Moon a.s.d. Sarà anche presente la nostra insegnante di BollyWood dance, Gioia Cavedon.



A conduzione dell'incontro CINZIA BONATO. Laureata in Lingue e Civiltà Orientali e Scienze Giuridiche. Insegnante di danza del Ventre dal 2004, presidente della Belly Moon a.s.d.



Informazioni e dettagli:



La serata si terrà il 1 marzo 2019 a Treviso presso la prestigiosa sede del museo etnografico provinciale delle Case Piavone, via cal di Breda 130.

L'ingresso è LIBERO. Ci sarà la possibilità di lasciare una libera offerta. E' comunque gradita la PRENOTAZIONE, per permettere agli interessati di seguire al meglio la serata ed assistere alle danze.



Per ogni informazione contattate: BellyMoon t. 342 0054833