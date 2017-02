Incontro "Donna e salute" a Vidor

Incontro pubblico promosso dal Comune di Vidor per sensibilizzare sul delicato tema "Donna e salute": per conoscere, prevenire e vivere in sintonia con il proprio corpo. Durante la serata si parlerà della salute della donna nelle diverse fasi della vita, con l'intervento della Dott.ssa Maria Teresa Silvestri, ginecologa e della Dott.ssa Ester Susin, dietista.