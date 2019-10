Vittorio Veneto, incontro con il dottor Ceccone su videogiochi, genitori e figli

"Mettiamoci in gioco!" è un'iniziativa rivolta a genitori, insegnanti ed educatori organizzata da I AM a Vittorio Veneto. La scorsa settimana con la dott.ssa Sonia Marcon, Psicologa e docente presso lo Iusve di Mestre è stato affrontato il tema "Piccole donne crescono".

Come sostenere le nostre figlie nell’era dei social". Mercoledì 30 ottobre invece, ci sarà il dottor Gregorio Ceccone, Esperto in Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media Educatiorn per parlare "Videogiochi, genitori e figli". Durante la serata sono diversi gli interrogativi di partenza: quanto tempo passano i nostri figli davanti ai videogiochi, al cellulare o su internet? Come limitare questo tempo? Quali regole porre e come farle rispettare? Come favorire un uso consapevole e protetto dei nuovi media? Quali competenze e informazioni dovrebbero possedere i genitori? Tutte le serate si svolgono nell'Area Bambini di I AM in Via Manin 88 a Vittorio Veneto.

Il programma delle prossime serate

Mercoledì 6 novembre 2019, ore 20

VOGLIA DI STUDIARE SALTAMI ADDOSSO!

Motivazione e metodo di studio

Cos’è la motivazione? Come funziona? Quali fattori la facilitano e quali la ostacolano? I genitori possono avere un’influenza in proposito? Come esercitarla e quali “errori” evitare?”

Dott. Marco Napoletano. Educatore, formatore e counsellor, responsabile I AM Servizi Scolastici ed Educativi per preadolescenti e adolescenti

Sabato 16 novembre 2019, ore 19

LA COLLERA NEI BAMBINI

Quali sono i significati degli scoppi di rabbia e cosa possiamo fare

La collera è un’emozione che facciamo fatica a gestire, sia come adulti, sia quando si tratta di stare di fronte ad un bambino molto arrabbiato. È però un’emozione che deve essere espressa per evitare effetti devastanti sul corpo. E proprio partendo dal corpo si può aiutare il bambino, nella convinzione che la trasformazione del corpo porta sempre trasformazione psichica.

Prof. Bernard Aucouturier. Ideatore della Pratica Psicomotoria Aucouturier

Mercoledì 20 novembre 2019, ore 20

“CAPRICCI” A TAVOLA: COME INTERPRETARLI?

Il rapporto dei bambini con il cibo, tra significati e stili familiari, alla scoperta di un nutrimento ricco di messaggi

Se il bambino mangia va tutto bene, se non mangia o mangia troppo, i genitori iniziano ad allarmarsi. Ma il cibo ha solo un significato nutrizionale per il bambino? La stretta alleanza tra la dimensione nutritiva e la dimensione affettiva rende l’alimentazione un canale privilegiato con cui il bambino può esprimere se stesso e le sue problematiche personali e relazionali. Impariamo ad allenarci, da adulti, a diventare più consapevoli dei nostri gesti quando ci avviciniamo al cibo e alla tavola.

Dott.ssa Francesca Poser. Psicologa e Psicoterapeuta

Mercoledì 27 novembre 2019, ore 20

“PANICO” DA ADOLESCENZA

Il disagio non è necessariamente sintomo di patologia: riflessioni per comprendere potenziali problemi e trasformarli in opportunità di crescita. Le variazioni del contesto psicosociale, l’influenza dei media, lo sfaldamento della famiglia e la perdita di autorevolezza della scuola nel corso del tempo hanno contribuito a creare un contesto in cui vengono a mancare i punti di riferimento per i giovani. Ecco allora che gli adulti di oggi si trovano disorientati nell’osservare le differenze tra gli adolescenti di oggi e quelli di ieri ma soprattutto confusi nel comprendere il cambiamento dei propri figli.

Dott.ssa Alice Ceotto. Psicologa dello sviluppo, Psicoterapeuta Sistemico Relazionale

Mercoledì 4 dicembre 2019, ore 20

IL BAMBINO DIGITALE DA 0 A 3 ANNI

Schermi e immagini nella prima infanzia: abitudini, dinamiche, effetti sui piccoli.

L’invasione degli schermi nelle abitudini di relazione e di cura nella delicata fascia di età della prima infanzia. Verranno fornite indicazioni per una gestione educativa dei media in famiglia a partire dai primissimi anni di vita dei bambini. Relatore: Marco Grollo, Formatore e consulente nel campo dell’educazione ai media.

Dott. Marco Grollo. Formatore e consulente nel campo dell’educazione ai media.

Mercoledì 11 dicembre 2019, ore 20

LO SPORT TRA DIVERTIMENTO E IMPEGNO

Emozioni, pensieri, attività motoria e ruolo degli adulti

Sport, divertimento, impegno e ruolo di genitori, allenatori e dirigenti.

Dott.ssa Marcella Bounous

Psicologa dello sport, docente IUSVE, Presidente Associazione Italiana Psicologia dello Sport e dell’Esercizio (AIPS)

Mercoledì 18 dicembre 2019, ore 20

DA COSA DIPENDE?

Uso, abuso e dipendenza da sostanze e comportamenti a rischio in adolescenza

I comportamenti a rischio, la devianza e la dipendenza, le motivazioni all’uso di sostanze nell’età dello sviluppo e i significati della trasgressione. Il ruolo dei genitori e del contesto educativo nel cogliere i segnali, prevenire e intervenire efficacemente.

Dott.ssa Emanuela Andreoni. Psicologa e direttrice di una comunità per le dipendenze rivolta a minori e adolescenti