Incontro, fiaba illustrata di Francesca Marina Costa

Sabato 7 dicembre, l'associazione Kantiere Misto apre le sue iniziative natalizie presentando una bellissima fiaba illustrata e la sua autrice Francesca Marina Costa. L' evento avrà inizio alle ore 18:30, presso la sede "Il Kantiere Hub di Comunità", in via Roma 57 ad Oderzo. Sarà una serata per tutti: bambini ed adulti... Un occasione per conoscere una brava artista, poter apprezzare il suo lavoro e prepararsi al natale con lo spirito giusto.