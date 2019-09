Conoscere il vino per gustarlo meglio: una giornata con Gaspare Buscemi

Venerdì 27 Settembre due incontri imperdibili per tutti gli appassionati del vino “vero”.



• Alle 17.30, alla Libreria Mondadori in Piazzale Duca D’Aosta a Treviso (all’interno della Stazione ferroviaria), Gaspare Buscemi presenta la “Guida pratica al piacere del vino”. Un’ottantina di belle pagine, che si leggono con piacere e velocemente ma che rappresentano la profonda competenza e l’esaustiva conoscenza di Gaspare Buscemi. È questi, personaggio molto noto e stimato nel mondo degli addetti ai lavori ma non solo. In Friuli Venezia Giulia è conosciuto come “il maestro del vino”, lui ama definirsi “Enologo vinificatore artigiano in Cormons” (vedi www.gasparebuscemi.com).

La sua filosofia, che illumina le pagine del libro, così come ha illuminato i suoi molti anni di vita e di passione è: fare il vino con sapienza artigiana, con cura amorevole, diversamente da ciò che è industriale. Dalla sua professionale esperienza prende origine il suo impegno in favore di una enologia tradizionalmente naturale e la sua proposta di distinguere come “vini d’artigianato” quelli che esprimono la natura e la millenaria cultura contadina e artigiana dei nostri territori. Non a caso ama definirsi “l’artigiano del vino”. Ed è proprio con l’animo semplice ma appassionato di un artigiano che spiega nel libro tutti gli aspetti per farlo e per gustarlo al meglio. Nella sua “Guida al piacere del Vino” Gaspare Buscemi illustra e argomenta come tecnico che cerca di migliorare l’informazione dando al lettore spiegazioni semplici, esaurienti e piacevoli; spiegazioni orientate a illustrare i valori fondamentali della qualità, le principali regole per un consumo corretto, che offra la massima soddisfazione.



• Alle ore 20,00 sempre a Treviso presso il Ristorante Terrazza San Tomaso, in Borgo Mazzini 59/61 (fianco Porta San Tomaso) “Vini senza tempo di Gaspare Buscemi” una cena con degustazione, unica per il livello qualitativo raggiunto dai vini presentati, per la loro irripetibilità produttiva, ma soprattutto per quanto essi possono comunicare. Una degustazione in cui il tempo è la misura della qualità. A confronto nove etichette di diverse annate (dal 2016 al 1988), una master class sui suoi vini presentati direttamente da Gaspare Buscemi e accompagnati da piatti preparati dallo chef della Terrazza San Tomaso.