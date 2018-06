"Riprendiamo...La Strada": incontro con il celebre fumettista Giorgio Cavazzano

In occasione della inaugurazione della mostra "Riprendiamo...La Strada", l'esposizione multimediale allestita presso la sala esposizioni della Villa Serena Barchessa di Ponzano Veneto dal 29 Giugno prossimo, si terrà l'atteso incontro con il grande maestro della Disney GIORGIO CAVAZZANO. Il più famoso e celebrato fumettista italiano sarà presente all'apertura della mostra alle ore 18.00 per un incontro pubblico, con musica e disegni... Un evento speciale da non perdere che si affianca al progetto/spettacolo multimediale di Maurizio Zenga in scena il 6 Luglio nella stessa Vialla Serena di Ponzano per la rassegna "TEATRO SOTTO LE STELLE".

Musiche dalle colonne sonore di Nino Rota eseguite da Gianni Moretton e Davide Da Ros.

