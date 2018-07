Incontro "Non spettatori, ma protagonisti della vita" con Don Marco Pozza

"Non spettatori ma protagonisti della Vita. Riflessioni di un prete da galera in cammino". Nel contesto dei Grest di Bibano-Godega-Pianzano, don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, incontra i giovani e i genitori dell'UP di Bibano-Godega-Orsago-Pianzano. La serata è realizzata in collaborazione con L'Azione e la pastorale giovanile della forania Pontebbana, con il patrocinio del Comune di Godega S. U. e il contributo della Banca della Marca.

L'appuntamento quindi è per mercoledì 4 luglio, alle ore 20.45, presso l'area polivalente di Bibano - zona campo-sportivo (in caso di pioggia, l'incontro si terrà presso il Palaingresso della Fiera di Godega). Modera don Alessio Magoga, direttore de L'Azione.