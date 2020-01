Liceo artistico, incontro informativo per iscriversi al corso serale

Venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 20.30 presso la sede del Liceo Artistico di Treviso, in via Santa Caterina n. 10, si terrà il 1° incontro informativo per gli interessati ad iscriversi al Corso Serale (Indirizzi Arti Figurative e Design).

Il Corso ha durata triennale, consente il conseguimento di un Diploma che fornisce accesso a tutte le facoltà universitarie ed è supportato, negli insegnamenti, dall'utilizzo di una piattaforma e-learning a distanza. La serata prevederà anche una breve visita ai laboratori. Per maggiori informazioni o per la richiesta di informazioni si può fare riferimento al sito dell''Istituto (link Corso Serale)

https://www.liceoartisticotreviso.edu.it