“Maculopatie e peggioramento della visione senile: prevenzione e possibili soluzioni”: questo il titolo dell’incontro in programma mercoledì 13 giugno alle ore 20.30 presso l’aula magna del Centro di formazione professionale (Cfp) Opera Monte Grappa di Fonte. Ad organizzarlo Ottica 2M di Montebelluna insieme al Cfp. Dopo il saluto del presidente del Cfp don Paolo Magoga parlerà Matteo Michielan ottico responsabile del reparto ipovisione del centro ottico 2M. L’ingresso è libero.

«Oggigiorno – sottolinea Matteo Michielan - è in forte aumento il numero delle persone colpite da malattie alla retina altamente invalidanti per la visione che costituiscono la causa più frequente di cecità legale. Dopo i 65 anni il 20% della popolazione è soggetta a questo tipo di problema. In questo incontro approfondiremo le possibili soluzioni visive adatte a queste persone».

«Siamo contenti di ospitare sempre più spesso nella nostra scuola – aggiunge don Paolo Magoga – incontri che parlano di temi che interessano la famiglia. Li proponiamo in collaborazione con enti, associazioni e realtà sociali del nostro territorio. Ricordo le recenti iniziative sul cyber bullismo e sui problemi dell’adolescenza. La nostra scuola infatti ospita nei corsi diurni 600 allievi per cui vuol dire anche 600 famiglie con le proprie problematiche quotidiane a cui è sicuramente dovuta un’attenzione particolare. La scuola è nata oltre 60 fa grazie all’impegno di alcuni parroci e da sempre è attenta ai bisogni e alle necessità delle persone e delle famiglie, non solo nell’ambito del lavoro».