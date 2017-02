Incontro sul tema degli scacchi a Fondazione Benetton e Torneo Internazionale Città di Treviso

L'Associazione Scacchistica Trevigiana organizza un evento "cultural-scacchistico" pubblico che si svolgerà giovedì 16 marzo alle 18 presso la bellissima sede di Fondazione Benetton Studi e Ricerche" in via Cornarotta a Treviso con la presenza del GM MICHELE GODENA come ospite d'onore. Relazioneranno Gherardo Ortalli, direttore di «Ludica» e il Prof. Carlo Solinas. I giorni 17-18-19 Marzo 2017 presso la Biblioteca Comunale "A. Zanzotto" in Via Giacomelli 10 Treviso, ci sarà IL TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI CITTA' DI TREVISO.