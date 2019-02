"In prima persona contro la violenza sulle donne"

Sabato 23 febbraio, con il supporto organizzativo dell'associazione Pro Loco Meduna di Livenza, nella sala polivalente della Casa di riposo Tomitano & Boccassin in via G. Cigana 6 Motta di Livenza, si parlerà di violenza contro le donne. Vari gli interventi sul palco, per discutere, testimoniare e riflettere sul tema; Antonio Aprea, Socio fondatore dell'associazione "In prima persona: uomini contro la violenza sulle donne", racconterà l'esperienza del suo progetto condiviso con una decina di amici , nato due anni fa a Pordenone, per contrastare il drammatico fenomeno della violenza di genere, da un punto di vista maschile. Ci sarà anche spazio per le letture dell'attrice Bianca Manzari della compagnia "Arti e Mestieri"

Ospiti d'onore della serata, lo scrittore Enrico Galiano reduce dai successi nazionali di "Eppure cadiamo felici" \ "Tutta la vita che vuoi" (Garzanti editori) e dalla partecipazione al programma di Massimo Gramellini "Le parole della settimana", del 26 gennaio scorso; con lui il cantore del nord est Pablo Perissinotto, reduce da un intensissimo tour promozionale del suo ultimo disco, che lo ha visto nelle 68 date del 2018, collaborare con artisti del calibro di Omar Pedrini, gli Skiantos, Grazia di Michele e i Jalisse. Galiano e Perissinotto stanno lavorando insieme a un comune spettacolo teatrale che esordirà il 15 marzo prossimo dal titolo "Prima le donne" (Proscenium produzioni).

Tutto questo a partire dalle ore 20.45 a ingresso libero.

Per info ulteriori: 3396939564