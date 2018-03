Industria 4.0: i comportamenti in sicurezza sul lavoro

Vorrei segnalarvi un progetto che stiamo promuovendo a Fonte (TV) in collaborazione con il CFP Fondazione Opera Monte Grappa, aperto al pubblico e coinvolgendo le associazioni del territorio, per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro. “Ocjo” è un evento sulla sicurezza in azienda per sensibilizzare alla prevenzione e protezione delle persone non perché imposto da leggi e normative ma per la salvaguardia della salute di tutti. Durante i lavori, si vuol presentare i temi inerenti la sicurezza in azienda in modo non convenzionale, rivolti a platea composte da studenti, lavoratori, cittadini perché la sicurezza diventi un bene comune di tutti. Abbiamo superato le 120 edizioni dell’evento, partito 10 anni fa su iniziativa di un consulente di sicurezza friulano, Bruzio Bisignano, che è un po’ il cuore a cui ruota attorno la giornata e realizzato presso aziende, scuole, università, enti del nord Italia. Maggiori informazioni le potete trovare su www.ocjo.it, per iscrizioni o maggiori informazioni https://sviluppoformazione.it/ocjo-1540/