Inizio scuola di formazione di neuro-training®

SCUOLA DI FORMAZIONE DI NEURO-TRAINING®



Dopo la fruttuosa esperienza dello scorso anno, è In partenza anche quest’anno il biennio di formazione di Neuro-Training®, le neuroscienze applicate alla salute ed al raggiungimento dei propri obiettivi, per te che desideri diventare Neuro-Trainer o che vuoi intraprendere un percorso di crescita personale.



Calendario corsi: scarica il depliant a >questo link<.

Obiettivi del biennio:

• Creare una professionalità nell’ambito dell’aiuto alla persona

• Applicare le Neuroscienze alla salute e al raggiungimento degli obiettivi, sia sugli altri che su te stesso

• Saper aiutare l’altro a far emergere le proprie risorse per raggiungere gli obiettivi desiderati



Benefici e opportunità nella frequentazione della scuola:

Qualifiche: il biennio porta alle qualifiche di

▪ Neuro-Trainer

▪ Operatore Kinesiologico dello Sviluppo Personale

Percorsi di Sviluppo Personale attivati dal Neuro-Training College e certificati dall’AKSI (Associazione Italiana di Kinesiologia Specializzata), Associazione riconosciuta a livello ministeriale come rappresentativa della Kinesiologia in Italia; attività professionale esercitata ai sensi della Legge 4/2013.





Corso “Ufficiale” di inizio Scuola

ASONT 1

(The Art of Solution Oriented Neuro-Training)

23-24 FEBBRAIO 2019

orario 9.00-13.00 e 14.30-18.30





L’arte del Neuro-Training orientato alla soluzione.

In questo corso impari la teoria del test muscolare, quali sono i principi scientifici alla base della risposta muscolare. Apprendi il modo con cui si utilizza la capacità del corpo di parlarci attraverso il test. Impari il primo protocollo di lavoro con il cliente e sperimenti le principali tecniche di riequilibrio.



Per informazioni e adesioni: CARLA MARIOTTO, Responsabile didattica del Neuro-Training College, nella sede di Conegliano (TV) / cell. 347.5714369 / carlamariotto@libero.it / Neuro-Training College: www.neuro-training-college.it.



Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com