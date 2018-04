“Insana voglia tour” dei Barriga allo Spazio Mavv

Il tour di presentazione del nuovo album “Insana voglia” dei bresciani Barriga, fa tappa allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto venerdì 27 aprile (ore 22:30).



I Barriga sono due fratelli, un cugino e un amico, ormai adottivo. Contano 90 anni in quattro, non si prendono troppo sul serio e la loro sincerità può essere disarmante. Barriga è un progetto pop rock italiano, che nasce col tempo.

I quattro iniziano a suonare insieme all’età di 15 anni, col nome Tutti Frutti +1. Tra il 2009 e il 2015 calcano diversi palchi del Nord Italia (Alcatraz, Latteria Molloy, Arci Tambourine, Bo live, Lio Bar...) venendo riconosciuti, oltre che per l’energia e la stravaganza dei loro live, per le piogge di sudore gettate sul pubblico.



Nel 2016, dopo sette anni, la voglia di raccontare le proprie sotire quotidiane prevale su quella di cantare le imprese altrui: nascono i Barriga. La ricerca di un guru li porta ad imbattersi in Paletti, cantautore e produttore dall’esperienza internazionale. Nasce una collaborazione che dà inizio ad un’intensa crescita artistica e personale. Terminato l'addestramento possono recarsi presso la Buca Recording Club di Simone Piccinelli (tecnico del suono e membro dei Plan de Fuga), per registrare il loro primo lavoro. Insana Voglia è il risultato.



Ingresso libero

Gallery