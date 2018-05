Insieme è più facile - Laboratorio gratuito

▶️MERCOLEDÌ 16 MAGGIO - REPLICHIAMO LA SERATA CON LE CARTE DEL TRANSURFING E DEGLI ANGELI◀️



🔹Mistero e magia sono tali finché non si scoprono i meccanismi che li regolano. Tuttavia, anche se non ne conosciamo le regole, possiamo utilizzare certi meccanismi misteriosi per illuminare il nostro cammino.



🔹Mercoledì ci faremo aiutare dalle carte del Transurfing e degli Angeli per decifrare alcuni passaggi della nostra vita!



Il Laboratorio INSIEME E' PIU' FACILE vuole essere la risposta a tutte le volte che hai scelto di mettere in atto un cambiamento e poi hai lasciato perdere. In queste serate apprendi, conosci,comprendi, condividi e apri la tua mente a nuove e pratiche idee da applicare nella quotidianità, per migliorare la tua vita e quella delle persone intorno a te.



➥Il Laboratorio INSIEME E' PIU' FACILE nasce da un'idea di Lucia Merico Fondatrice di SpiritualCoach® Percorsi di Crescita Personale e Spirituale.



➥IL LABORATORIO SI SVOLGE OGNI 3° MERCOLEDI' DEL MESE - E' gradita la prenotazione!



===> Il costo è di 5€ minimo a persona. Tutte le somme raccolte vengono devolute in beneficenza<===





I LABORATORI INSIEME E' PIU' FACILE IN ITALIA:



➥TREVISO con Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista

Sign On Art associazione culturale - Viale della Repubblica 142

Prenotazione: info@robertamarzola.it - +39 320 4103952



➥CORTE FRANCA (BS) con Lucia Merico SpiritualCoach

Cascina Clarabella - Via delle Polle 1800 - Iseo (BS)

Prenotazione: luciamerico@spiritualcoach.it - +393298222371



➥BIELLA con Alessia Salvini Tata & Family Coach Montessori

Fondazione EDO TEMPIA - via Malta 3

Prenotazione: tatafamilycoach@alessiasalvini.it - +39 328 4727365



➥MONTICHIARI con Alessandra Durogati

SaVita Centro Discipline Olistiche "Casa del Sole"

Via Tito Speri 49

Prenotazione: ale.duro25@gmail.com - +30 333 8412939