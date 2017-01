"Insieme è più facile" - Serata dei talenti

COME DIVENTARE RICCHI E VIVERE FELICI UGUALMENTE Il ponte tra Ricchezza e Spiritualità -> Serata speciale con FABRIZIO "JAQUE$ JUMP" DILUCA ---------------------- SOLO SU PRENOTAZIONE ---------------------- Il Laboratorio INSIEME E' PIU' FACILE vuole essere la risposta a tutte le volte che hai scelto di mettere in atto un cambiamento e poi hai lasciato perdere. In queste serate apprendi, conosci,comprendi, condividi e apri la tua mente a nuove e pratiche idee da applicare nella quotidianità, per migliorare la tua vita e quella delle persone intorno a te. Il Laboratorio INSIEME E' PIU' FACILE è un'idea di Lucia Merico SpiritualCoach, insegnante di crescita personale e spirituale, scrittrice, speaker Chi è Fabrizio "Jacque$ Jump" Diluca? Partendo da zero ed appassionandosi a tutte le tematiche inerenti il Marketing e le Vendite, grazie ai risultati che ottiene a livello professionale, scala tutte le posizioni aziendali sino a diventare Manager in varie multinazionali. Raggiunto questo traguardo, inizia il suo percorso di crescita finanziaria, studiando a fondo, incontrando e collaborando con alcuni tra i migliori guru della finanza personale a livello mondiale. Grazie a questo, diventa prima Imprenditore (Tecnologia e Consulenza) e poi Investitore (Finanziario, Immobiliare e Start Up) sino a raggiungere la libertà finanziariamente. Oggi fa solo quello che ama fare, con grande passione. "Il livello di Prosperità economica che possiamo conseguire materialmente è solo un riflesso della nostra Ricchezza interiore" (Fabrizio JJ Diluca) Questi i Blog di riferimento: - Blog Libertà Finanziaria http://www.libertafinanziaria.biz/ - Blog Impresa In Corso ttp://impresaincorso.it/author/fabriziodiluca/ - Blog su LinkedIn Pulse https://www.linkedin.com/today/author/fabriziodiluca - Blog Leader della Vendita http://leaderdellavendita.com/ ----- IL LABORATORIO SI SVOLGE OGNI 3° MERCOLEDI' DEL MESE ---- IL COSTO E' DI € 5 A PERSONA MINIMO, LA CIFRA VIENE INTERAMENTE DEVOLUTA A SCOPI DI BENEFICENZA. ---- I LABORATORI DI INSIEME E' PIU' FACILE IN ITALIA: CORTE FRANCA (BS) con Lucia Merico SpiritualCoach Prenotazione: lucia@spiritualcoachingacademy.it +393298222371 PESARO (PU) con Antonella Casazza - Spiritual & Life Coach Prenotazione: antonella@spiritualcoachingacademy.it +393316084191 VILLORBA con Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista Prenotazione: info@robertamarzola.it - +393204103952