Intenzionalità e mercato: dibattito al festival filosofico "Pensare il presente"

TREVISO Un incontro che vuole rilanciare la Filosofia, facendola uscire dal mondo accademico per entrare in dialogo con il mercato, con il neuromarketing, le neuroscienze e la nostra quotidianità. "Intenzionalità e mercato" è un evento a cura dell'associazione trevigiana La Chiave di Sophia, che si inserisce nel ricco programma del festival filosofico trevigiano "Pensare il presente", organizzato dalla SFI trevigiana.

Sabato 11 marzo alle ore 17.30 presso l’Auditorium Stefanini a Treviso. Tante le domande che verranno proposte alla platea: cosa fa la differenza sul mercato oggi? Quando possiamo dire che un’azione è intenzionale? Quando mettiamo in pratica la nostra intenzionalità? A rispondere sarà il guru delle strategie delle risorse umane: Sebastiano Zanolli, noto manager, formatore e autore di bestseller che con il suo stile accattivante riesce sempre a coinvolgere le platee sui temi della motivazione e della crescita personale; Zanolli dialogherà con Giacomo Dall’Ava, formatore aziendale e personale, membro chiave del progetto La Chiave di Sophia.

Un appuntamento che manifesta lo spirito degli organizzatori di dimostrare quanto la Filosofia non sia materia astratta e inutile, come molti pensano, ma quanto piuttosto sia fortemente connessa con ogni aspetto della nostra vita quotidiana e con il mercato. La conferenza, ad ingresso gratuito, si rivolge ad un pubblico ampiamente eterogeneo, chiamando al confronto persone appartenenti ad ambiti lavorativi diversi e con esperienze personali e professionali diverse. "Per fare la differenza sul mercato occorre un piano, una strategia basata su quello che siamo e su quello che vogliamo raggiungere" ci spiega Giacomo Dall’Ava, mediatore della conferenza. "Si parte da un’intenzione, miccia che ci fa ardere dalla voglia di ottenere un risultato". Capire e estendere i limiti della nostra intenzionalità è uno degli obiettivi dell’incontro, imparando così a muoverci nel terreno di gioco del mercato, campo su cui mettere in pratica le nostre volontà e i nostri obiettivi. Sia quando siamo consumatori, sia quando vogliamo vendere un prodotto, un servizio o la nostra figura professionale.