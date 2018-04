International Jazz Day: Dee Dee Bridgewater in concerto a Treviso

Anche quest’anno Basilico Tredici, in occasione del suo ottavo anno di attività gastronomico-culturale, ha deciso di organizzare per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con il Comune di Treviso e grazie al gentile supporto di Teatri e Umanesimo Latino SpA, un evento unico in una data straordinaria: il 30 aprile, ovvero la Giornata Internazionale del Jazz proclamata dall’UNESCO con l’intento di celebrare la forza della musica jazz come simbolo di unione, pace e dialogo tra i popoli.

Dopo le note vellutate del duo Kenny Barron & Dave Holland nel 2014, le atmosfere jazz-pop dei Manhattan Transfer l’anno seguente, l’insuperabile classe e il carisma di Ute Lemper nel 2016 e l’acid jazz degli straordinari Incognito, lo scorso anno, questa sera sul palco del Teatro Comunale di Treviso si esibirà una leggenda del jazz, Dee Dee Bridgewater. La straordinaria artista presenterà il suo nuovo album Memphis...yes, I'm ready, frutto di un lungo lavoro di ricerca ed esplorazione sulle proprie radici ed influenze, maturato in seguito al ritorno di Dee Dee Bridgewater alla sua città natale.