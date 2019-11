Intestino sano, testa felice: incontro con la naturopata a Villorba

Conoscere l’intestino e la sua capacità di “sentire” e sapere cosa lo rende sano e felice, ci aiuta a vivere meglio. A causa dello stretto legame esistente tra cervello e intestino, è possibile che l’emotività si ripercuota sul sistema gastro-intestinale.

Durante la serata verranno trattate tutte le problematiche legate all'intestino e al suo mancato equilibrio ma anche l'armonia che viene a mancare a livello emotivo. Conosceremo come ansia, stress e attacchi di panico influenzeranno il nostro intestino e viceversa. Impareremo anche che esiste un terzo cervello e come si relaziona con gli altri. Rimedi e tecniche naturali di supporto e aiuto per riportare armonia ed equilibrio. Appuntamento mercoledì 20 novembre alle ore 20. Iscrizione obbligatoria. L'incontro si terrà presso il Centro Kennedy di Via Pacinotti 1.



Per info e prenotazioni:

Tel.: 324 040 8075

Mail: ben.esserenaturaecibo@gmail.com