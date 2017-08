Intrecci di '900 - Corrispondenze: omaggio a Baudelaire

INTRECCI DI '900 - CORRISPONDENZE: omaggio a Charles Baudelaire



In occasione del 150ennale della morte del padre del Simbolismo.



Itinerario artistico con interventi musicali dal vivo.



---



Esecuzione di arie da camera aventi come testo le più famose liriche tratte dalla raccolta "I fiori del Male".



Anna Manfio, soprano



QUARTETTO D'ARCHI MOODY

Mattia Tonon, violino I

Ilaria Zanella, violino II

Lucia Zigoni, viola

Erica Scapin, violoncello



Musiche di Charpentier, Debussy, Fauré, Zaubaloff.



---



• Primo turno 20:00 - 21:00

• Secondo turno 21:15 - 22:15



Ingresso 10€ / 8€ soci ViolOpera / 6€ fino a 18 anni

Possibilità di tesseramento in loco



Posti LIMITATI, prenotazione consigliata:

SITO: www.violopera.it

MAIL: violopera@gmail.com

TEL: 349 565 9805 / 346 749 9561



alessandra.iannacci@studiodidatticanordest.it

348 332 6765



Si chiede cortesemente ai partecipanti di presentarsi presso la sede museale almeno 15 minuti prima dell'inizio dell'evento