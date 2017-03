Mostra "Io sono il fiume" di Carlos Coccia

Al via la seconda esposizione d'arte contemporanea presso il ristorante Basilico Tredici a Treviso curata dall'artista trevigiana Patrizia Polese. La mostra intitolata " Io sono il fiume " ha come protagonista l'artista di origine argentina, Carlos G. Coccia che ha un legame profondo con le nostre terre. Si è formato all'Accademia di belle arti di Venezia come scenografo ma la sua maturazione artistica proviene anche dallo studio della grafica, dell'arte terapia, della fotografia e della video arte. In mostra una stretta selezione di opere in china bidimensionali e tridimensionali che faranno eco alla sua formazione scenografica. Meticoloso e preciso il suo segno mescola elementi vegetali e animali ma riconosciamo anche fisionomie e personaggi che ci raccontano quanto Carlos ami tornare nelle nostre terre e quanto senta vicino il tema del fiume grazie al rapporto con la natura che qui in veneto lui approfondisce in modo particolare : "…. Trovare l'architettura della natura, le sue linee, curve, punti. Arrivare alla struttura … Insieme, la mano e l'inchiostro fluiscono sulla carta, la china bagna la materia secca e la battezza, come nuove acque che sorgono dal fiume dalla mente …." L'artista sarà presente durante l'inaugurazione e potremmo interagire con lui gustando un aperitivo preparato appositamente dallo chef Michele Cella ispirato dalle opere di Coccia . Mercoledì 15 Marzo - dalle h 18 - Basilico Tredici in piazza San Vito a Treviso -0422/549789 la mostra sarà visibile fino al 23 Aprile www.carloscoccia.com La mostra è curata dall'artista Patrizia Polese - www.patriziapolese.com