Stelle di Natale: all'Ippodromo i cavalli corrono per l'Advar

Sabato 28 dicembre dalle ore 14:30 in poi ti aspettiamo all'Ippodromo di Treviso (viale Felissent - Treviso) per una festa di sport, spettacolo e solidarietà all'insegna della passione per i cavalli.

Mercatini, giochi, laboratori didattici e doni per i bambini presenti. Una fantastica gara di trotto amatoriale con la partecipazione straordinaria di: Petra Magoni, direttamente da Sanremo; l'attrice e cantante Elisa Alloro; il CT Tecnico del Ciclismo Davide Cassani; il campionissimo Claudio Cappucci; l'onorevole Cesare Ercole; il "sindaco dell'Ippica Beppe Bellandi e il giornalista Mediaset Federico Mastria.