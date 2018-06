Il "ritmo" di Irama a Conegliano: il vincitore di Amici al Conè per il firmacopie dell'album "Plume"

L'appuntamento è di quelli da non perdere. Irama (che in malese significa "ritmo"), fresco vincitore di Amici 17 - il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi - sarà ospite del centro commerciale Conè a Conegliano. Dopo il successo nella finale dello scorso lunedì 11 giugno, dividendo il palco con Carmen, Lauren e Einar, l'artista 22enne di Monza incontrerà i fans il prossimo giovedì 5 luglio 2018 dalle ore 17 per firmare il suo nuovo album "Plume" proprio al Conè. Accederanno al firmacopie tutti coloro che sono in possesso del disco di Irama, in vendita e prenotabile nei negozi Ipercoop, Librerie.coop Conegliano ed Euronics.

Per avere priorità di accesso occorrerà ritirare il pass recandosi alla direzione del centro commerciale, disponibile da giovedì 14 giugno, ma sarà possibile ritirarlo anche il giorno stesso dell'evento nell'area pass, presentando lo scontrino di acquisto dell'album (comprato nei negozi all'interno del Conè). Coloro che hanno già acquistato il disco fuori dal centro commerciale non riceveranno il pass, ma potranno mettersi in fila dopo gli accreditati e accedere al firmacopie in un secondo momento. Un fotografo ufficiale del Conè scatterà a tutti una foto ricordo con Irama, immagini che saranno poi caricate sulla pagina Facebook del centro commerciale nei giorni successivi all'evento.