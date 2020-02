L'Iran dopo l'assassinio del generale Soleimani

Incontro con Farian Sabahi - professoressa di Relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università della Valle d'Aosta. Ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazione consigliata: levi.alumni@gmail.com o 3493364301.

Sabato 4 gennaio Qassem Soleimani è stato incenerito da un drone per volere del presidente statunitense Donald Trump. Il capo delle forze speciali dei pasdaran iraniani si trovava nell'aeroporto di Baghdad con altri miliziani sciiti, iraniani e iracheni. Il suo assassinio è stato applaudito dall'Isis e dai movimenti jihadisti, che vedono così eliminato il loro peggior nemico. Ma le sanzioni del Tesoro US, in vigore subito dopo la risposta di Teheran con i missili contro due basi aeree statunitensi in Iraq, dovrebbero preoccupare seriamente l'Europa e le imprese italiane. Ne parleremo con Farian Sabahi.

Farian Sabahi è professoressa all'Università della Valle d'Aosta, dove insegna Relazioni internazionali del Medio Oriente, e all'Università dell'Insubria. Ha tenuto corsi all'Università di Ginevra, all'Università di Torino e alla Sapienza di Roma, all'Università Bocconi di Milano e all'Academy of Diplomacy of Azerbaijan. Giornalista professionista, scrive per il Corriere della Sera e il manifesto, collabora a varie emittenti televisive e radiofoniche tra cui la Rai e Radio Popolare. È autrice del memoir Non legare il cuore, dei saggi Il bazar e la moschea, Storia dell'Iran e Storia dello Yemen, dei reportage Un'estate a Teheran e Islam, del reading teatrale Noi donne di Teheran e del libro-intervista Il mio esilio con il Nobel per la pace Shirin Ebadi.



Evento con il patrocinio della Città di Montebelluna e in collaborazione con la Fondazione Museo dello Scarpone

Gallery