Sabato 18 gennaio alle ore 17:30 Inizieremo le attività per l'anno 2020 in maniera poetica. Il Kantiere hub di comunità è lieto di ospitare, la presentazione del libro di poesie IRRISOLTI DI FAMIGLIA di Daniele Berto edito da Lieto Colle. Scrivono del suo lavoro: "Irrisolti di famiglia" è certamente un libro intimo e di traccia diaristica profonda, ma le storie e relazioni raccontate sono talmente allargabili al sociale del tempo cui si riferiscono da costituire certamente uno specchio possibile per chissà quante altre storie e relazioni analoghe: le difficoltà tra padri e madri, la malattia e la morte di una persona cara a causa del cancro, la decadenza di cose che ci hanno visti bambini nel pieno esercizio delle loro funzioni, tutto questo costituisce materia sulla quale l'autore racconta e si interroga, anche in nome e per conto di chi - come lui - ha vissuto vicende analoghe quando non sovrapponibili.