Iscrizioni aperte a Venicelands Art Prize

Sono aperte le selezioni per la prima edizione di Venicelands Art Prize, un concorso di arte contemporanea internazionale per artisti emergenti e non, di ogni età e nazionalità. Sono ammesse tutte le tipologie di opera d’arte e le iscrizioni sono gratuite.



Gli artisti finalisti avranno la possibilità di esporre le loro opere in una mostra diffusa nel territorio della provincia di Treviso, a Maggio 2019. In palio premi in denaro, collaborazioni con fondazioni e aziende, mostre in galleria e residenze d’arte.



L'iscrizione al bando scade il 7 Marzo 2019



Maggiori informazioni al sito http://www.artprize.it/