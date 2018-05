Isola del Gusto - Beer Festival e Zytho-gastronomia

Siamo tornati...ma voi siete pronti per gustare succulenti piatti, assaporare le migliori birre artigianali e ballare fino a tarda notte?! Sabato 26 e Domenica 27 Maggio festeggeremo insieme una nuova e spumeggiante edizione di Isola del Gusto. Ci saranno stand gastronomici di eccellenza, accompagnati da una selezione impeccabile di birrifici locali ed europei ;)

Potrete scegliere le tante proposte culinarie di:

I Savi

Delfino snc - Pescheria & Gastronomia

Rumori Strani Treviso

The Wishing Wells Treviso

Andrea Miron Ristorante

Zucchello Emporium

Pasticceria Il Volo Del Mattino



E abbinarle con le birre al calice selezionate per voi allo stand GALATEO 🍻🍻🍻

Vetra Pils - Birrificio Vetra (Italia - Varese)

Auerbrau Hell - Auerbrau Rosenheim(Germania )

Lupulus Triple - Brasserie Lupulus (Belgio)

Lupulus Brune - Brasserie Lupulus (Belgio)

Rulles Estival - Brasserie De Rulles(Belgio )

Corsendok Blanche - Brasserie Corsendok (Belgio)

Baby Faced Assassin - Rooster’s Brewing (UK)

Vienna Lager - Birrificio Del Doge(Italia - Zero Branco)

Ganter Weizen - Brauerei Ganter (Germania)

Yellow Summer Ale - Birrificio Renton (Italia)



E alle birre specialità in bottiglia: Lupulus Triple - Delirium Tremens - Houblon Sauvage - La Rulles Blonde - Rullesquin - Geuze Tilquen - Orval



Ma non è finita qui: sabato sera musica con DJ Matteo e domenica sera musica Live con Onde Beat.

Domenica alle ore 17:00 corso di degustazione birre su prenotazione con il mastro birraio di Birrificio del Doge.