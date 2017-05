Isola del Gusto Beer Festival Zhyto Gastronomia

Treviso rifiorisce con una seconda primavera di eventi: dopo l’Adunata del Piave, la città torna ad essere palcoscenico di festa con un’iniziativa che vede protagonista la tradizione gastronomica, birrifici artigianali di tutta Europa e musica dal vivo, in una cornice scenografica d’eccellenza. L’Isola del Gusto raccoglie di anno in anno sempre più adesioni e visitatori, trasformando la suggestiva Isola della Pescheria di Treviso in un dinamico polo del gusto. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Treviso e giunta alla sua sedicesima edizione, viene organizzata dall’associazione culturale Eventi & Cultura in collaborazione con Da Pian, nota azienda specializzata nella commercializzazione di birre artigianali provenienti da tutto il mondo. L’intento dell’iniziativa è proprio quello di sostenere la ricchezza del nostro territorio a 360°, donando alla città due giorni di festa e promuovendone la tradizione culinaria in abbinamento a birre artigianali, con l’immancabile sottofondo musicale di rinomati gruppi live.

L’evento si inaugurerà all’isola della storica pescheria di Treviso nel tardo pomeriggio di sabato 27 maggio (dalle 18 alle 24) e si prolungherà nell’intera giornata di domenica 28 maggio (dalle ore 11 alle 2). Nella serata di sabato si esibirà live il gruppo Hedera, con un sound pop rock tutto italiano, mentre domenica si potrà godere dell’ascolto di grandi successi della musica italiana degli anni ’60 - ’70 – ’80, rivisitati dalla coverband Supermirafiori.

Durante la manifestazione sarà possibile assaggiare i tanti piatti proposti dai vari ristoratori, che includono sia ricette della tradizione che raffinate rielaborazioni creative. Inoltre, non mancherà l’occasione per degustare una ricca varietà di birre artigianali provenienti da birrifici internazionali di eccelsa qualità: tra i produttori troviamo Lupulus, la Brasserie de la Senne e la Brasserie de Rulles dal Belgio, la britannica Roosters Brewery, Guineu Beer dalla Spagna e le immancabili proposte di birrifici italiani quali Renton dalle Marche, Birrificio del Doge dalla provincia di Treviso e Canediguerra da Alessandria.

Se le proposte alcoliche sono promettenti, quelle culinarie non sono da meno: tra i partner ormai fidelizzati dell’iniziativa troviamo il rinomato ristorante I Savi di Scorzè (VE), il ristorante Ai Galli di Caselle di Altivole, la polpetteria Rumori Strani di Dosson di Casier, la pasticceria Il Volo del Mattino di Villorba, la Gastronomia Delfino, che quest’anno verranno affiancati da Bracerie Venete, Gastronomia Zucchello e Wishing Wells di Treviso. Un progetto che valorizza le peculiarità agroalimentari tipiche della Marca, proponendo un concept raffinato ed elegante: ogni particolare sarà curato nei minimi dettagli, dalla scelta dei menù agli allestimenti, per regalare alla città di Treviso momenti di festa e convivio nel pieno rispetto della splendida cornice in cui si colloca e supportando i fini culturale di tali manifestazione.