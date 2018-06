Un salto indietro nel tempo alla riscoperta dei valori di una volta insieme ad Itala Pilsen, la storica birra veneta nata nel 1919. Una giornata dall’atmosfera vintage per vivere un’esperienza dal gusto autentico, proprio come quello della pils non pastorizzata legata a doppio filo alla storia e all’identità del territorio veneto. Dopo Padova, Bologna e Pesaro si svolgerà a Treviso la quarta tappa dell’Itala Pilsen Day, l’evento promosso in collaborazione con Tweed Ride Italia, in programma sabato 23 giugno. Una pedalata in pieno stile retrò che - nell’ambito della programmazione estiva della Città “C’era una volta...Treviso d’estate 2018” – darà a tutti i partecipanti la possibilità di riscoprire su due ruote le

bellezze della città trevigiana, immersi in un’atmosfera suggestiva ed elegante. Il cuore dell’evento sarà la pedalata che – dopo il ritrovo e le iscrizioni in Piazzetta Aldo Moro alle ore 9:30 – prenderà il via alle ore 11:30. A seguire, alle 13:30 Picnic al Parco Degli Alberi Parlanti (zona Mulinetto ingresso da Via Cal di Breda).

Per consultare il programma dettagliato della giornata e per scoprire come partecipare: www.italapilsenday.it