Italian Women Tribute - Emozioni d'estate

Italian Women Tribute è il primo e unico tributo rock alle più grandi artiste italiane interpretato da una band interamente femminile. L'originalità dei brani e i loro arrangiamenti in chiave rock, le doti tecniche e la forte presenza scenica delle musiciste, fanno di Italian Women Tribute uno spettacolo coinvolgente, carico di energia e assolutamente unico in Italia. Il repertorio spazia tra le canzoni e i nomi di maggiore spessore del panorama musicale femminile italiano quali Mina, Loredana Bertè, Mia Martini, Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Giorgia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Irene Grandi, Elisa e tantissime altre. Italian Women Tribute, la storia della musica femminile italiana come non l'avete mai sentita.