Iva Zanicchi, grande concerto a Conegliano

Teatro dell'Accademia di Conegliano

IVA ZANICCHI in "UNA VITA DA ZINGARA"

04 novembre 2018 ore 20.45



Poche artiste possono vantare una carriera e una vita come quella di Iva Zanicchi.

"Una vita da Zingara" è un “One Iva Show”, un dialogo col pubblico senza intermediazioni, in cui Iva svela gli alti e i bassi della sua vita, tantissimi aneddoti, molti dietro le quinte, e varie vicissitudini, spesso così tragiche da risultare irresistibilmente comiche. Il tutto con la formula del teatro canzone, dove alla parola si alterna la musica, e che musica: i grandi successi come Testarda io, Zingara, La riva bianca e la riva nera, Io ti darò di più, Come ti vorrei, Un uomo senza tempo e tanti altri.

Sul palco Iva è accompagnata da una orchestra, mentre su un mega schermo passano le immagini più belle della sua vita artistica.



