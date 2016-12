Domenica 25 Dicembre

JAMY presenta



MERRY CHRISTMAS



Dalle 23.30...a night with...



Live show :

DANNY LOSITO (Double dee)



Guest dj from Portocervo, Montecarlo, Dubai :

ANDREA T.MENDOZA



Voice, from Bob Sinclar italian tour

GATY



Sax live performer

LUCA SIGNORINI



Resident Dj

JOE GIGLIO





Ingresso libero per tutta la notte donna, uomo fino alle ore 1.00



PER INFO E PRENOTAZIONI

✆ 334.7530555

✆ 0422.306474

✆ 336.669427



Jamy - Club & Restaurant

Viale della Repubblica, 18/C,

Villorba (Tv)