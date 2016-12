JAMY presenta:✦SEÑORITA /Deluxe version✦

Giovedì 5 Gennaio 2017 -

#JAMY presenta:



✦✧ SEÑORITA // Deluxe edition ✧✦



Ritorna al Jamy, con un appuntamento speciale, la one night dedicata alla musica più caliente del momento.



Dopo aver infiammato l'estate della costa calabrese, SEÑORITA riapproda a Treviso per il suo secondo appuntamento invernale a colpi di Hip Hop - Reggaeton - R&B..

Ready to start?



#señorita #todoabajo





★ Djs

- Joe Giglio

- Style

- Dj Gredy



★ Voice

- Mc Bling



INGRESSO GRATUITO DONNA per tutta la notte

INGRESSO GRATUITO UOMO fino alle ore 1.00

dopo le ore 1.00: ingresso inclusa prima consumazione a €10,00





Info cena :

➣ MENU' RISTORANTE € 30,00

Cena Menu fisso composto da Antipasto, Primo, Secondo a scelta, Dolce, Caffè, acqua e bottiglia di vino ogni 4 persone



➣ MENU' PIZZA € 20,00

Pizza a scelta, bibita a scelta, Dolce, Caffè



➣ MENU' SUSHI

Sushi à la carte







Info & Prenotazioni:

3407474900 Lorenzo

3488635041 Giovanni

3475620503 Antonio

Jamy- Club & Restaurant

Via della repubblica 19c, Villorba (TV)

FB - https://www.facebook.com/JamyClubRestaurant/?fref=ts