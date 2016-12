Jamy • Capodanno 2017

Sabato 31 Dicembre

JAMY presenta



2017- New Year's Eve

Inizia il nuovo anno nel migliore dei modi…





----------------------------------------------------------------------



■ IL CENONE■

Con la possibilità di scegliere tra due raffinati menù



■ ITALIAN RESTAURANT



ANTIPASTO

Trilogia di antipasti con prosciutto di cervo handmade affumicato al pino mugo

Cannolo di radicchio in sfoglia con salsa al taleggio e pan brioche salato foie gras e gelatina di Picolit



PRIMI

Risotto ai porcini in cialda di parmigiano e quenelle di ragùtino di vitello

Cannolo di ricotta di bufala e spinacine novelle su coulis di pomodoro montato



SECONDO

Lingotto di manzo a bassa temperatura panato alle arachidi con salsa Robespierre e patate al cartoccio con burro mantecato alle erbe di Provenza



---



■ MENù SUSHI

STARTERS

Zuppa di Miso ( Miso, tofu, funghi Ahitake ed erba cipollina) Edamame

Tartare di Salmone ( Salmone, avocado, cipollotti e salsa tartare)



SELEZIONE DI SUSHI DELLO CHEF

N 6 NIGIRI MIX ( tonno -salmone - gambero cotto - branzino)

N 8 EBITEN IMPERIA ROLLS ( Gamberi in tempura- philadelphia -sesamo)

N 6 HOSOMAKI – SAKE MAKI ( Salmone - riso - alga)

SASHIMI SALMONE



“COTTO”

Le speciali Tempura mix( Tempura di Gamberi , verdure )

Riso saltato con gamberi e salmone



---



Per completare con il nostro dolce, un pandoro artigianale con crema chantilly e gelatina di rum

Acqua, vino cantine sutto, Franciacorta e caffè



Daremo poi il benvenuto al nuovo anno con cotechino e lenticchie

E per finire le frittelle di Gino





----------------------------------------------------------------------



■ ALL NIGHT LONG WITH■



Live show :

CECE ROGERS



Guest dj from Portocervo, Montecarlo, Dubai :

ANDREA T.MENDOZA



Voice, from Bob Sinclar italian tour

GATY



Resident Dj

JOE GIGLIO





----------------------------------------------------------------------



■ PREZZI INGRESSO ■



Ingresso + cena menù a scelta

donna 70 €

uomo 80 €



Solo ingresso con consumazione

20 € uomo

15 € donna



Riservazione tavolo 50 € con una bottiglia di Franciacorta e pandoro





----------------------------------------------------------------------



PER INFO E PRENOTAZIONI

✆ 334.7530555

✆ 0422.306474

✆ 336.669427

----------------------------------------------------------------------



Jamy - Club & Restaurant

Viale della Repubblica, 18/C,

Villorba (Tv)