Jappy Hour & Expo Paper @Ikiya

La Jappy Hour evolve, e inizia la collaborazione con PAPERMEDIA, che svilupperà ogni mese l'Expo Paper. Artista del mese: Bery Shop.



JAPPY HOUR BY Ikiya - Prenotazione non obbligatoria ma vivamente consigliata allo 0422 583130, per potersi sedere in tranquillità. Un momento informale ed aperto a tutti, in cui gustare ogni mese un long drink diverso e una selezione di finger food fatta da noi. Un aperitivo giapponese, ma con lo stile di Ikiya! Cosa si beve durante la Jappy Hour? Sake, birra, tè verde, umeshu, ma soprattutto il long drink del mese (lo scoprirete in loco) e il SAKE BOMB! Queste selezioni di long drink e bevande è dedicata solo alla Jappy Hour, quindi non li troverete alle Ramen Night o ai Made in Osaka, ricordatevelo! Come devo venire vestito? Normalmente, ovviamente! Ma se qualcuno di voi vuole sfoggiare kimono, haori e altri capi tradizionali giapponesi, avrà uno shottino offerto da noi!



EXPO PAPER BY PAPERMEDIA - Ogni mese un nuovo ospite - un artista, un artigiano, un creativo o un illustratore... - allestirà una esposizione flash delle sue opere nello spazio Papermedia corredato da un delizioso bookshop con prodotti artigianali e oggetti di cartoleria in japan style.



SPECIALE - Ogni artista disegnerà un timbro esclusivo per la serata! Per raccogliere tutti i timbri sarà possibile acquistare un ORIHON, un libro a fisarmonica ideato e realizzato appositamente per questi eventi: partecipa a tutti gli appuntamenti per ricevere una fantastica sorpresa! NB: Il timbrino è gratuito, ma viene rilasciato solo previo acquisto dell'orihon da Papermedia e di una consumazione da Ikiya.