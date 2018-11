Jasmine Terrell in concerto al Corner Live

Jasmine Ashley Terrell è una cantante afroamericana, la sua passione per la musica nasce inizialmente con l'hip hop, la musica che la circonda e caratterizza la sua infanzia, ma da sempre è una cantante e cantautrice di musica Soul - R&B, infatti grazie al suo inedito "Fall in Love (Tonight)" JAZ firma un contratto discografico che la porterà nel 2018 a entrare a far parte del famoso talent The Voice of Italy .



Jasmine porta sul palco per questa particolare occasione un talentuoso gruppo di musicisti per raccontare la sua storia attraverso le radici del Gospel fino ad arrivare alla musica R&B di ieri, di oggi e del futuro! Sarà accompagnata da Dario Dal Molin, pianista e tastierista molto richiesto che vanta importanti collaborazioni con artisti Pop-R&B internazionali, Matteo Da Ros alla chitarra, chitarrista dei Mellow Mood, Riccardo di Vinci al basso, bassista di Roy Paci e Ugo Ruggiero alla batteria .

