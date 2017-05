Risate a non finire, Pucci apre a Jesolo il tour estivo

Il litorale veneziano si prepara ad essere inondato di risate: direttamente dai successi di Colorado Cafè su Italia 1, Andrea Baccan in arte PUCCI si esibisce sabato 3 giugno alle 21 al Pala Arrex di Jesolo portando sul palcoscenico il suo esilarante “Pucci in recital”. La data di Jesolo apre il tour estivo del comico, che arriva sulla costa veneziana sull’onda di un successo travolgente, che lo ha visto riempire i teatri in tutta Italia.

Il comico e attore milanese è pronto a scatenare un turbinio di risate con gag a ripetizione e monologhi inediti sulla scia dei fortunati "C'è solo da ridere" o "101% Pucci", one man show in onda su Italia Uno a settembre dello scorso anno che lo ha consacrato definitivamente anche sul piccolo schermo. E nel mirino, sabato, finiranno soprattutto gli “anta”, alle prese con tecnologie e mode difficili da comprendere.

Cabarettista e monologhista, attento osservatore della quotidianità, Pucci ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. Nel cast di Colorado da 11 anni, è senza dubbio tra i comici di punta del fortunato programma televisivo. Vincitore nel 1993 della trasmissione “La sai l'ultima” e ospite di “Sotto a chi tocca” e “Scherzi a parte”, nel 2001 interviene come ospite fisso nella trasmissione radiofonica “Lo zoo di 105” con interpretazioni di personaggi comici e l’anno successivo a Radio Kiss Kiss. Nel 2003-2004 è inviato speciale della trasmissione "Quelli che il calcio” con Simona Ventura. Nel 2007 partecipa a “L'allenatore nel pallone 2”, insieme a Lino Banfi (remake del film di culto del 1984), nel 2010 alla trasmissione "I Love my Dog" su Italia Uno.

I biglietti. Continuano le prevendite per nei punti vendita e online Ticketone e Vivaticket. Prezzi da € 23,00 a 34,50. A Jesolo i biglietti si possono acquistare presso: Foto al Mare in via Bafile 86, Infinity Travel in via Levantina 73, e presso l'Ufficio IAT di Cavallino Treporti, via Fausta 406. Gli altri punti vendita in Veneto: Musicanova a San Donà di Piave, Iper Auchan aMestre, Mezzoforte dischi Supermercato del libro a Treviso, Jungle record aConegliano Veneto, Medina Viaggi a Vittorio Veneto, Dischi De Santi Iper aCastelfranco Veneto, Papiria a Belluno e Discone Partelli a Feltre. Lo spettacolo è organizzato da AMC Eventi e Comunicazione ed EDSport e patrocinato dalla città di Jesolo e Jesolo Turismo.