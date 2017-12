Joyful! The Spirit of New Orleans al Teatro Sant'Anna per il Festival Gospel

Grande successo per il Festival del Gospel al Teatro Sant’Anna: gli ultimi appuntamenti sono SOLD OUT da giorni e a fronte delle tante richieste gli organizzatori aggiungono un concerto. Venerdì 29 dicembre arrivano i Joyful! The Spirit of New Orleans.



TREVISO – Anche quest’anno il Festival del Gospel, ideato e organizzato da 18 edizioni da Gli Alcuni, si conferma un appuntamento molto atteso dai tanti amanti di questo genere musicale e da tutti coloro i quali, durante il periodo natalizio, desiderano passare una serata accompagnati dalle splendide voci e dalla musica trascinante dei migliori gruppi d’oltreoceano.

Le ultime due date della rassegna (il 22 e il 28 dicembre, con The South Carolina Mass Choir) sono sold out da tempo, e le richieste degli appassionati continuavano ad arrivare numerose. Gli organizzatori hanno quindi deciso di aggiungere un concerto, venerdì 29 dicembre alle 21, con i Joyful! The Spirit of New Orleans, un ensemble di 7 elementi impegnato in queste settimane in una lunga tournée italiana.

Ingresso 13 euro, prevendite da mercoledì 27 presso il Sant’Anna con il seguente orario: 9-13 e 15-18,30



Venerdì 29 dicembre 2017 – ore 21

Joyful! The Spirit of New Orleans



I Joyful sono un originale gruppo della Crescent City che inizia a “portare New Orleans in tutto il resto del mondo” nel 1980. Questi favolosi musicisti dallo stile soul e R&B non solo cantano egregiamente con un eccellente sound ma si esibiscono in pezzi originali così come in numerosi classici dallo stile R&B di natura spirituale; una combinazione così esplosiva che il pubblico apprezza sempre tantissimo.

I loro arrangiamenti dei brani gospel tradizionali sono così freschi e contemporanei che raccolgono fan di tutte le età.

Formati nel 1980 da Alfred e Loretta Caston, con il padre e figlio Jessie e Regionald Veal (bassista fondatore del gruppo Wynton Marsalis), ad oggi sono una originale e dinamica formazione composta da alcuni fra i migliori cantanti provenienti da gruppi e corali gospel delle chiese battiste di New Orleans diretti da Alfred Caston, Albert Mickel e Jan Randolph.

Il Soul rimane l’ingrediente principale per questa band di sette elementi che si esibisce sempre al massimo dando il meglio di sé attraverso le esibizioni live; grazie ad una vibrante potenza vocale ed interpretativa riescono a trasmettere grande energia e gioia attraverso la dirompente vocalità e gestualità, il loro punto di massima espressività.



Line-up:

Alfred Caston - guitar, backing vocals

Jan Randolph - lead vocal

Chandra Grayson - background vocals

Rose Sparrow - background vocals

Ronnie Dents - bass, vocals

Keikop Komaki - keyboards, vocals

Darion Hodge - drums



I Joyful debuttano in casa al The New Orleans Jazz and Heritage Festival, uno dei più grandi festival musicali, e proprio da qui, di fatto, arriva il loro primo ingaggio Europeo che apre le porte a numerosi ingaggi; si esibiscono al Monterey Jazz Festival, Seaside California, American Virgin Island, South Carolina Gospel Workshop e, nel 2010, al Downtown Civic Center (Mississippi) per un evento indotto dal Presidente Obama e dai Governatori della Lousiana e Texas in onore alle perdite delle famiglie durante l’esplosione della raffineria costiera, causa di un disastro mondiale.



Sono autori dei ben 7 registrazioni sotto etichette indipendenti, alcune Europee e altre con la propria Rampart Street Music label, due dei loro più famosi brani sono “If I Had A Hammer” e “People Get Ready.” due classici re-makes a cui seguono “Makin’ It Thru A Storm” e “Don’t Leave Me” e il cd “Caught In The Middle” del 2000 che riscuote grande successo in Europa.



Nei primi anni novanta i Joyful sono il gruppo favorito delle scene hollywoodiane, si esibiscono regolarmente al R&B Live, uno dei prestigiosi club della California e lavorano con Stacy Latisaw, Earth, Wind & Fire e Doug E. Fresh, nonché in club e venue da New York ad Atene, in famose cattedrali e chiese in Italia, Spagna, Polonia e Svizzera così come in piccoli venue in Repubblica Ceca, Sicilia e Sardegna.