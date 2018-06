“Just you – Valorizza la tua immagine”

Martedì 19 Giugno alle ore 20.15 presso la Fornace di Asolo gli esperti di immagine (psicologo, stilista, acconciatore, esperto di postura, ecc.) si alterneranno sulla pedana di Asolo Fashion Lab per spiegare al pubblico presente cos’è l’immagine personale, cosa significa, cosa comunica di noi a chi ci guarda, come va “gestita” per dare di noi l’impressione che più risponde al nostro vero essere e quindi in linea con la nostra personalità più autentica.

L’immagine esteriore è infatti il riflesso della nostra personalità e influisce profondamente sui rapporti interpersonali ed anche sulle relazioni di lavoro. E’ quindi importante saperla indirizzare secondo i fini che si vogliono raggiungere. Come puoi trovare o identificare il tuo stile personale? Come comunicare quello che hai dentro attraverso la tua immagine esteriore? Dal make-up al portamento, come può tutto questo aiutarti ad esprimere la tua personalità con sicurezza ed autostima?

Sono questi i temi attorno a cui ruota l’evento di presentazione del nuovissimo corso “Personalità & Immagine” che partirà a Settembre per soli 10 iscritti, persone giovani e meno giovani, donne e uomini che, come recita l’invito, desiderano fare una scoperta meravigliosa e cioè sé stessi. Al termine della serata i partecipanti potranno ricevere un consiglio personalizzato direttamente dagli stessi relatori.

Asolo fashion Lab è una accademia per la moda e l’immagine recentemente costituita in Fornace ad Asolo e sostenuta al 100% da Confartigianato AsoloMontebelluna che si propone di fare attività a supporto del nostro sistema moda e che affianca all’attività formativa di tipo tecnico professionale (corsi per modellista, product manager, visual merchandiser, fashion event) anche i richiestissimi percorsi di “Immagine” rivolti ai privati.

Per informazioni:

www.asolofashionlab.it / asolofashionlab@gmail.com