Il kaffè bioetico: la morte celebrale ed i trapianti

L'associazione culturale Kantiere Misto presenta, con questo incontro, li nuovi appuntamenti del Kaffè Filosofico che avranno luogo nella sede in orario serale a cadenza quindicinale. Come primo incontro verrà svolta una introduzione in chiave bioetica della tematica del FINE VITA, con particolare riferimento alla morte cerebrale ed ai trapianti. Il dott. Marco Tuono filosofo e cultore della materia ci guiderà sapientemente in questo argomento oramai di importante attualità!