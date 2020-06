Il kaffè filosofico: la paura, dal visibile all'invisibile

"L'Associazione culturale Kantiere Misto (A. P. S.- A. C. U.) annuncia la ripresa degli appuntamenti con il Kaffé Filosofico.

Giovedì 19 luglio alle ore 21.00, presso "Il Kantiere - Hub di comunità" in via Roma 57 ad Oderzo, avrà luogo il primo appuntamento con la Filosofia, dopo i tre mesi di chiusura dello spazio culturale per il lockdown. In questo primo incontro, la filosofia "dialogherà" con altri saperi: l'antropologia e le neuroscienze..



Argomento della serata:



LA PAURA: DAL VISIBILE ALL'INVISIBILE

Marco Tuono, filosofo, consulente filosofico ed assistente all'Università “Ca' Foscari” di Venezia – tratterà della paura, tematica particolarmente attuale in questo momento storico. Se oggi, com'è del resto inevitabile, l'opinione pubblica è focalizzata sul Covid, questa non è, tuttavia, l'unica paura che l'interessa l'uomo del nostro tempo. La vita di ciascuno è, infatti, ritmata da diverse paure – differenti quanto all'intensità –, alle quali non viene dedicata, nella maggior parte dei casi, grande attenzione. Esse rimangono sullo sfondo dell'esistenza, finché un determinato avvenimento non ne riporta una alla superficie; ed allora sembra cambiare tutto. In realtà, la vita umana è profondamente legata al fenomeno della paura; di questo legame vedremo le ragioni profonde.



L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle direttive anti Covid; si prega di arrivare muniti di mascherina., La serata si terrà all'aperto e in caso di maltempo all'interno con posti limitati e distanziati. Per informazioni e prenotazioni 346 623 5162