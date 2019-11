Il kaffè matematico: a Oderzo un incontro con la professoressa Ciullini

Sabato 30 novembre alle ore 21 Il Kantiere Hub di Comunità ospiterà la proffessoressa Antonella Ciullini nella prima edizione del Kaffè matematico. Nell'ambito artistico, naturale e nella vita di tutti i giorni la matematica ha un ruolo importantissimo, sostanziale.

Spesso maltrattata, male insegnata e stereotipata questa materia viene odiata e, molte volte, non capita dai giovani. Antonella Ciullini ci porterà all'interno del mondo della matematica, provando a scardinare alcuni blocchi che la rendono ostica e antipatica ai più. Un modo differente per affrontare la materia e incominciare ad amarla ed apprezzarla per quello che veramente è: il vero , primo ed unico linguaggio comune dell'universo. Appuntamento dunque il 30 novembre alleore 21, a Oderzo in Via roma 57.