Kanseil + Manam release party allo spazio Mavv

Release Party del primo album dei MANAM, Rebirth Of Consciousness! Headliner della serata i Kanseil, storica band folk metal Vittoriese! Il tutto nello splendido Spazio MAVV, il miglior locale di Vittorio Veneto per proporre musica dal vivo.



Kanseil è un progetto Folk Metal iniziato nel 2010 a Fregona, nel Veneto. Prende il nome dall’altopiano del Cansiglio, e di una delle più belle foreste delle prealpi trevisane. La band assembla melodie di stile medievale e suoni tradizionali da tutta Europa con riff death e black metal, insieme a composizioni acustiche che rievocano atmosfere antiche. I Kanseil realizzarono il loro primo demo autoprodotto “Tzimbar Bint” nel 2013, e iniziarono a suonare su molti palchi ed eventi locali in tutto il Nord Italia condividendo il palco con grandi nomi dell'Underground italiano e con band di calibro internazionale. Dal 2014 i Kanseil entrano nel Roster dell’etichetta italo/irlandese Nemeton Records con cui il 20 Giugno 2015 hanno pubblicato il loro primo full-lenght “Doin Earde”, che continua a riscuotere ottimi consensi sia da fans che dalla critica. Tra il 2014 e il 2016, in soli 2 anni, la band ha collezionato più di 60 concerti in tutta Italia affiancando band di calibro nazionale e internazionale (Korpiklaani, At The Gates, Folkstone, Enslaved, Omnia, Arkona, Manegarm e molti altri). Nel 2017 la band inizia la composizione del secondo full-length e a Gennaio 2018 entra al New Sin Studio di Loria per registrare “Fulìsche” , uscito per Rockshots Records il 25/05/2018 insieme al primo video ufficiale della band “Pojat”.

I MANAM -metal band- sono un progetto melodic death metal formatosi nel 2018 nel Veneto. Sono una band nata per esplorare gli aspetti interiori di mente e anima. Raccontano le battaglie tra i nostri angeli e demoni interiori, tra le nostre luci e le nostre ombre, e suonano una musica ispirata da queste battaglie. La natura è un'infinita fonte di ispirazione, e si riflette anche nella scelta del nome. MANAM, infatti, è l'unione delle parole MANA (che significa ''potere spirituale'', ''forza vitale'') e ANAAM (che significa letteralmente ''senza nome'', ''senza limitazioni''. Il nome è volutamente palindromo, per richiamare il ciclo infinito di vita e morte. Formatisi nel gennaio 2018, i MANAM hanno subito registrato il loro primo album Rebirth Of Consciousness con la produzione di Marco Pastorino (Temperance), e sono entrati nel roster di Rockshots Records che pubblicherà il loro primo full lenght venerdì 23 novembre. Sarà quindi la prima occasione per ascoltare l'album in tutta la sua interezza.

