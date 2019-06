Kill The Mayor live

ON STAGE: KILL THE MAYOR all female Punk Rock band

BIO:



Band tutta al femminile, direttamente da Verona, nasce come power trio nel 2011, con Erika al basso, Sara alla chitarra e Ross alla batteria, in precedenza alcune di loro avevano fatto parte di una band all girls in puro Ramones style.

Le KTM presentano un proprio repertorio originale composto da brani molto tesi ed energici, ma allo stesso tempo orecchiabili e coinvolgenti.

Propongono brani scritti esclusivamente da loro, mantenendo un sound semplice e diretto influenzato non solo dal punk dei Ramones ma anche dal rock'n'roll stradaiolo di Johnny Thunders, NYDolls. Si contraddistinguono, oltre che per i loro live letteralmente esplosivi in grado di innescare con il pubblico uno scambio di energia che le rende uniche e magnetiche, per l’abilità di mutare spesso il proprio look con uniformi a sorpresa.



Fabebook: Kill The Mayor

Youtube: https://bit.ly/2ZiLcQ2

