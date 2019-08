Giovedì 15 e sabato 24 agosto al Kiosko Piave

Giovedì 15 e Sabato 24 Agosto 2019 doppio appuntamento di musica e divertimento nella splendida location del Kiosko Piave, che si trova in via Grave n. 2 a Falzè di Piave, in provincia di Treviso.



Al Passo Barca di Agosto | Passo Barca Summer live! provided by Kiosko Piave



In entrambe le occasioni l’intrattenimento musicale ed il divertimento pomeridiano sono curati da LorenzoSpeed*



Mentre, dalle ore 21.30 in poi, in entrambe le occasioni, a seguire, ci sarà spazio per 2 cover band; Giovedì 15 Agosto la band ‘Nuovo Fronte’ ( Vasco Tribute Band ), e Sabato 24 Agosto la band ‘Velvet Dress’ ( U2 Tribute Band ).



Per l’occasione, in entrambe le date, cena con grigliata e patate fritte a 13,00 €



Per info e prenotazioni consultare il 327.3232486



L’ingresso è libero in entrambe le date.



Su Facebook : Kiosko Piave – Falzè di Piave



https://www.facebook.com/Kiosko-Piave-Falz%C3%A8-di-Piave-219682342154163/



Su Instagram : kiosko.piave_official



https://www.instagram.com/kiosko.piave_official/



LORENZOSPEED*

Ad intrattenere musicalmente gli ospiti dell’Evento, per l’occasione, ci sarà lo speaker radiofonico e Deejay LORENZOSPEED*, che può vantare nel suo curriculum artistico performances all’interno di Eventi e one night di prestigio con artisti internazionali quali ad esempio Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani ( solo per citarne alcuni ) e che da una ventina d’anni, inoltre, realizza programmi radiofonici con artisti di fama nazionale e non solo, proponendo viaggi sonori ed interviste con giornalisti, scrittori, bloggers, youtubers, musicisti, Deejays, producers, band, e molto altro ancora.