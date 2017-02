"L'amore è luce": meditazioni in biblioteca

Lunedì 13 Febbraio 2017 alle ore 17, la Biblioteca di Castelfranco Veneto, si trasformerà in un piccolo ashram di meditazione. L'evento gratuito dal titolo "L'Amore è Luce" è promosso dall'Accademia dello Spirito, già nota per aver effettuato analoghe meditazioni aperte a tutti presso l'Ospedale di Castelfranco Veneto. La scelta di lavorare spiritualmente in una biblioteca non è causale, la biblioteca infatti è il luogo di cultura, in cui viene custodita la conoscenza attraverso i libri. Ogni essere umano è un libro vivente, il cui testo è nascosto nel cuore, testo che si esprime nella vita attraverso intuizioni, scelte, creatività. L'amore è la luce che illumina la via. Proprio nel giorno che precede la festività di San Valentino, l'amore verrà visto nella sua forma più sottile e ampia, nel suo essere motore di vita, fonte di comunicazione e creatività. Nel progetto "La Via della Luce", ideato da Franca Frigo, l'evento di Lunedì, condurrà i presenti a inspirare in modo consapevole la luce, per diffonderla in ogni cellula in modo da migliorare l'energia del proprio corpo-mente-spirito. Ogni anima ha bisogno di elevarsi spiritualmente con l'amore e la luce per incontrare la sua parte risvegliata e vivere con maggior consapevolezza ogni scelta. Fare conoscenza con la luce e con l'amore significa ristabilire l'armonia nell'evoluzione spirituale. L'evento aperto a tutti, è indirizzato specie a chi studia, a chi non ha ancora chiaro il proprio progetto di vita, ma anche a chi si trova in un periodo in cui si sente disorientato. L'obiettivo è mettersi sulla via per ritrovare l'amore. L'amore per se stessi e l'amore per il proprio progetto di vita che si è venuti a realizzare su questa terra. Una volta ripulito il proprio sistema energetico e spirituale attraverso la concentrazione e la meditazione, si può iniziare a proiettare le proprie richieste al mondo. Quando si riesce a concentrarsi sulla luce, si può sentire come un oceano interiore che vibra, che può diventare una musica, un profumo, il canto di tutto ciò che esiste nell'universo. Per info: www.francafrigo.it / accademiadellospirito.it