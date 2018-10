l'an de la fan - tra guerra, amori e speranze

L'attore Sandro Buzzatti ci narra i fatti accaduti nel Quartier del Piave tra il novembre 1917 e il novembre 1918, il tristemente famoso "An de la fan" dell'occupazione austro - tedesca, che ci ricordavano i nostri nonni. La narrazione prende in esame molti aspetti di quei tristi giorni: la guerra e la fame, ma anche gli amori e le speranze vissuti in quei momenti. La colonna sonora del racconto sarà eseguita dai Cori: Montecimon e InCantus di Miane con l'accompagnamento strumentale di Monica Giust al clarinetto, Gi0rgio Fava al violino, Elisabetta De Mircovich al violoncello e Luisa Rebeschini al pianoforte.



INGRESSO LIBERO