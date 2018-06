"La bambina nel buio": presentazione del libro di Antonella Boralevi

Martedì 12 Giugno alle 18.30 presso la Libreria Goldoni Treviso la nota scrittrice Antonella Boralevi presenterà "La bambina nel buio", il romanzo noir edito da Baldini+Castoldi che svela il cuore delle donne e affronta con coraggio temi cruciali dell'anima contemporanea, in un incrocio di suspense e mistero che cammina su due binari temporali: il 1985 e il 2017.



È la prima volta che la scrittrice, famosa per i suoi romanzi sentimentali, si cimenta nella stesura di un thriller al femminile.

"Per scriverlo ho dovuto scavare nel buio che ogni anima cela. In ognuno di noi c'è una parte in ombra che va messa in luce. Solo le persone più coraggiose riescono a vederla, ad affrontarla e io, anche per scrivere questo libro, l'ho fatto".



A seguire, brindisi con l'autrice e firmacopie.



Ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni:

Giuliamaria Dotto - pr, comunicazione, eventi

333 3608020 - chiara@giuliamariadotto.it