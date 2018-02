La Bomba. Il secolo d’oro spagnolo: concerto del quartetto vocale Cantoría

La quinta stagione del progetto Musica antica in casa Cozzi prosegue sabato 24 febbraio alle ore 21, nella chiesa di San Teonisto, con l’esibizione del quartetto vocale iberico Cantoría. La Bomba. Il secolo d’oro spagnolo: musica, storia e colore è il titolo del concerto che presenta la geniale originalità della musica del cosiddetto “Siglo de Oro”. Il Rinascimento in Spagna vede il fiorire di canzonieri ricchi di danze, musica, villancicos e le celebri ensaladas, dove stili e linguaggi si mescolano. Come le rotte che prendevano il largo dai porti spagnoli, anche queste musiche, che raccontano la vita quotidiana delle strade del regno, giungono oltre le colonne d’Ercole trovando nutrimento e nuove contaminazioni.

L’appuntamento è proposto in collaborazione con EEEmerging, progetto europeo di supporto e valorizzazione dei gruppi di musica antica formati da giovani emergenti. Cantoría è un ensemble vocale nato nell’estate del 2016 durante il Festival de Musica Antigua di Sierra Espuña. Diretto da Jorge Losana, ha avuto origine presso la Escuela Superior de Música de Catalunya (Barcellona) ed è composto da Inés Alonso, Samuel Tapia, Jorge Losana e Valentín Miralles.